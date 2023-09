Politano, la dedica post Champions al suocero scomparso

Ore particolari per Matteo Politano, sceso in campo questa sera a Braga in Champions League con nel cuore la scomparsa di Dino Esposito, papà della attuale compagna del calciatore. «È stata una partita complicata perché quando perdi una persona a cui tieni, il resto conta meno. Grazie per tutto quello che hai fatto, resterà per sempre il ricordo di una persona splendida. Riposa in pace super pazzo Dino. So che da lassù avremo un angelo che tiferà per sempre Napoli» il messaggio di Politano sui social dopo la partita.