Politano, distrazione del legamento: l'azzurro salta le prossime due settimane

Brutte notizie per il Napoli, che perde Politano dopo l'infortunio subito a Milano che ha costretto l'azzurro anche a lasciare il ritiro della nazionale italiana. Secondo quanto informato dal club azzurro, Politano si è sottoposto questa mattina ad esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro.

Come riportato dal club, l'attaccante azzurro proseguirà la riabilitazione all'SSCN Konami Training Center nei prossimi giorni, in attesa di capire quali siano i tempi di recupero in valutazione con lo staff medico azzurro, al momento stimabili in almeno 2-3 settimane, che potrebbe significare per lui perdere le prossime cinque partite in programma.