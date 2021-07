Napoli, anche Politano in bilico? «Il mercato è appena cominciato»

Non esistono giocatori incedibili con la giusta offerta. Questo il passaggio più significativo della conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis tenutasi a Roma, la prima dopo sei mesi di silenzi. Un discorso che potrebbe riguardare anche Matteo Politano? «In questo momento il mercato è fermo, Matteo ha fatto una grande stagione e ci è rimasto male per non far parte del gruppo della Nazionale. Lo avrebbe meritato e credo che nel prossimo ciclo ci sarà anche lui» ha detto il suo agente Davide Lippi.

«Ha dimostrato di poter stare a certi livelli. Mancano due mesi alla fine del mercato e non possiamo escludere nulla, la strada è ancora lunga» ha continuato l'agente di Politano parlando a margine dell'evento che ha visto l'apertura ufficiale del calciomercato in Italia. «Le sorprese ci sono sempre per tutti. Rappresento tanti grandi giocatori, vedremo cosa accadrà».