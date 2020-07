© RIPRODUZIONE RISERVATA

La loro storia d'amore è venuta alla luce insieme con il sole di Napoli. Il trasferimento diin azzurro lo scorso gennaio, infatti, fu anticipato proprio da un post della sua Ginevra: «Nuova vita» aveva scritto lei in una delle tante foto pubblicate dal suo account Instagram, sullo sfondo il lungomare e Castel dell'Ovo. Napoli è stata la loro prima vera casa insieme dopo settimane burrascose a Milano. Lui, Matteo, aveva bisogno di mettersi alle spalle un matrimonio finito. Lei,, pr milanese di 23 anni, lo avrebbe seguito nel nuovo capitolo della sua carriera. Roma poteva essere la giusta destinazione, ma l'accordo improvvisamente saltato tra il club giallorosso (dove Politano aveva già giocato quando era giovane) e l'Inter aveva complicato tutto. Napoli è stata una piacevole sorpresa per i due che sono usciti allo scoperto di pari passo con la loro avventura azzurra.Non si sono mai risparmiati in città, sin dalla scelta della nuova abitazione: sulla collina di Posillipo con tanto di vista mozzafiato sul Golfo e sul Vesuvio. Le storie Instagram dei primi giorni immortalavano l'inverno napoletano che stava per finire, poi la quarantena ha rovinato i piani. Durante il lockdown, però, Matteo e Ginevra hanno avuto l'occasione di farsi conoscere agli occhi dei nuovi tifosi azzurri: foto di allenamenti romantici fatti in casa, tramonti dal balcone, i giochi con il cane Baloo, il compleanno in quarantena, tutto da condividere con i fan. Quelli di Politano sono aumentati a dismisura dall'arrivo a Napoli, ma anche i social di lei - con quasi 50mila followers su Instagram - sono stati presi d'assalto dai fan.Prima del suo arrivo a Napoli, la Sozzi era già nota alle cronache rosa del calcio: i gossip milanesi le avevano infatti attribuito una breve storia con lo juventino Dybala e un flirt con l'ex interista Nainggolan. Tutto messo alle spalle quando nella sua vita è arrivato Politano: i due fanno coppia fissa da mesi e non si risparmiano in rete. Lei non l'ha mai lasciato un attimo dal suo arrivo in azzurro e da settimane riescono anche a godersi le bellezze di Napoli.Con Matteo impegnato nel mini-ritiro in vista dell'Udinese, Ginevra ha trascorso la domenica a Casa Setaro, cantina vesuviana dell'imprenditore Massimo Setaro che si trova nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio. Tra un selfie e un tuffo in piscina, anche un bicchiere di Munazei Bianco, imbottigliato con etichetta azzurra proprio in onore della squadra della città ed esposto in cantina con accanto un corno portafortuna. Nella più classica delle scaramanzie, qualche ora dopo è arrivato il primo gol di Politano con la maglia napoletana.Una rete da festeggiare. Matteo l'ha fatto subito con i fan via social, poi con Ginevra (alla quale aveva dedicato un cuoricino disegnato con le mani dal campo) e Andrea, il fratello e primo tifoso che da sempre lo segue nelle sue avventure. A Napoli per qualche giorno di vacanza, i due hanno celebrato il gol domenica sera al rientro a casa dopo la partita e poi ieri, nel giorno di pausa concesso da Gattuso. L'occasione giusta per un bagno a Positano, tra i posti già entrati nel cuore di Matteo e Ginevra, da domenica sera ancor più felici di aver scelto Napoli.