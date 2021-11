Politano, fuga romantica: a Parigi prima di tornare in campo

Torna in campo oggi il Napoli di Luciano Spalletti, la squadra si ritroverà al Konami Center per prepararsi in vista del match contro l'Inter. I tre giorni di pausa concessi, però, hanno permesso al gruppo azzurro - non convocato dalle nazionali - qualche ora di relax. L'esterno Matteo Politano ne ha approfittato per qualche ora a Parigi, isnieme con compagna e figlia, condividendo le immagini della mini-vacanza sui social.