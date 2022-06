Politano, volevo fare di più: «Futuro? Deciderò con il Napoli»

Direttamente da Formentera, Matteo Politano pensa al futuro, che potrebbe anche non essere con il Napoli. «Sono qui con la famiglia in vacanza, a livello personale in quest’annata mi aspettavo e volevo fare di più, a livello di squadra siamo contenti di aver raggiunto l’obiettivo, la Champions League, anche se potevamo fare di più».

L'esterno azzurro, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha commentato anche quello che potrebbe accadere nella prossima stagione: «Futuro? Vedrò con il mio procuratore, la società, ora mi godo le vacanze, decideremo tutti insieme».