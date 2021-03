Politano, Gattuso e la Champions: «Ma sogna anche la nazionale»

L'uomo del momento è Matteo Politano, l'azzurro che con un suo gol ha riportato la luce sul Napoli di Gennaro Gattuso vincente contro il Milan. «Rino lo ha voluto, all’inizio aveva bisogno di un pochino di tempo ma sta ripagando ampiamente quelle che sono le aspettative. Ora deve continuare così, sono tutti uniti sui risultati di squadra da ottenere» ha detto il suo agente Davide Lippi.

«Sicuramente la squadra farà meglio appena recupererà tutti, perché questo Napoli deve andare in Champions League» ha continuato l'agente a Radio Kiss Kiss. «L’obiettivo è l'Europa e sono concentrati» ha spiegato, ma anche la nazionale può esserlo: «Politano è molto legato alla maglia dell’Italia, non essere convocato lo fa molto soffrire. Lo sento determinato e carico, gli piacerebbe tanto tornare a far parte di quel gruppo perché ne sente l’appartenenza».

