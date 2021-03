Politano, gol e tanti assist: è Matteo l'uomo in più del Napoli

Politano è l'uomo in più del Napoli di Gattuso: 8 reti e 5 assist, l'ultimo a Mertens per il gol del 2-0 alla Roma. Un rendimento super anche in termini di continuità, 26 presenze in campionato: l'ex interista spesso è entrato a partita in corso al posto di Lozano e ha fatto la differenza, nell'ultimo mese con l'assenza del messicano è diventato titolare fisso ed è riuscito ad incidere ancora di più.

