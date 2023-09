Matteo Politano corre verso la panchina di Marassi. L'esterno di Garcia dopo aver rimediato un’elongazione al soleo della gamba nel primo tempo di Italia-Macedonia del Nord, ha lasciato il ritiro della Nazionale senza prendere parte alla gara con l'Ucraina, ha fatto rientro a Castel Volturno dove oggi si è allenato a parte. E lo staff medico ha messo nel mirino il recupero per il debutto europeo in programma il prossimo 20 settembre in Portogallo.

Ma è assai probabile che Politano riesca ad essere convocato per la gara con il Genoa, anche se in campo non andrà lui dal primo minuto.