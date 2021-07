Poteva essere anche il suo Europeo, ma le scelte di Roberto Mancini hanno escluso Matteo Politano un attimo prima della partenza di Euro 2020. L'esterno del Napoli, però, ha trasformato quella delusione in gioia per i compagni poi campioni, con una vera e propria lezione di stile: «Campioni d'Europa, grandi ragazzi» ha esultato via social l'azzurro.