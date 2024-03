In casa Napoli è mancato il poker di convocazioni con l'Italia. All'appello risulta assente Matteo Politano. De Laurentiis può consolarsi comunque. Il patron della Filmauro festeggia infatti un nuovo fiocco azzurro tra i suoi tesserati con la chiamata di Michael Folorunsho, centrocampista offensivo di proprietà del club che si sta mettendo in mostra con il Verona dopo essersi fatto le ossa nelle serie minori tra cui il Bari in cadetteria (giusto per restare in famiglia). Sono solo tre, invece, i calciatori del Napoli convocati dal Ct Luciano Spalletti per la tournée negli States che prenderà il via la settimana prossima con le amichevoli con Venezuela ed Ecuador. Sul Boeing che decollerà martedì prossimo da Fiumicino saliranno Meret, Di Lorenzo e Raspadori. Tutto scontato, o quasi. Tra i 28 convocati non c'è però Politano che pure Spalletti conosce benissimo avendolo avuto fino all'anno scorso proprio a Napoli. La chiamata dell'esterno offensivo sembrava quasi scontata, complice anche il buon momento di forma di Matteo. E invece nulla. Probabile che il Ct, negli Usa, voglia fare qualche esperimento specifico, visti anche i tanti volti nuovi in casa Italia. Tra le ipotesi uno spartito tattico nuovo con la difesa a tre (modulo 3-4-2-1) che certamente non rientra nel Dna di Luciano. Tant'è. Sta di fatto che Politano è rimasto a casa e se aveva preparato le valigie sarà costretto a disfarle. Almeno per il momento. La rosa che prenderà parte ad Euro 24 comunque è tutta ancora da definire.

Intanto si gode il fiocco azzurro, Michael Folorunsho. Il centrocampista offensivo nato a Roma 26 anni or sono (di origini nigeriane) ha brindato alla sua prima convocazione con l'Italia che pure era nell'aria. Merito di una stagione da protagonista che sta vivendo a Verona, provando a raggiungere una clamorosa salvezza con l'Hellas. Ma Folorunsho è un giocatore del Napoli che DeLa ha ingaggiato cinque anni or sono (sborsando un milione di euro finiti nelle casse del Francavilla) e spendendolo a farsi le ossa tra Bari, Reggina e Pordenone. L'anno scorso ha sfiorato la A con i galletti nella finalissima persa al 90’ contro il Cagliari al S. Nicola. Quest'anno è passato in prestito a Verona dove sembra essere sbocciato. Per lui 4 reti (condite da un assist), ma sopratutto quell'eurogol al Bentegodi contro la Juve con un sinistro al volo dal limite dell'area destinato ad entrare nelle prodezze balistiche da ricordare. A tal punto da meritarsi una chance con l'Italia. Prove di azzurro insomma per Folorunsho... Il Ct ha fissato il raduno domani a Roma, con deroghe per i giocatori impegnati nel turno domenicale. Il Napoli dal canto suo ha dato il rompete le righe per i suoi tesserati subito dopo la sfida con l'Inter al Meazza. Oltre ai tre convocati (ed ai tanti nazionali stranieri in partenza) ci sarà anche il preparatore Francesco Sinatti che risponderà alla chiamata dell'Italia.