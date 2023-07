In assenza di tanti nazionali, Matteo Politano fa da veterano in questi primi giorni di ritiro a Dimaro. L'esterno azzurro è tra i protagonisti della squadra che Rudi Garcia sta conoscendo in campo e prova a conquistare ancor di più i suoi tifosi in rete: «Ricominciare a sudare, continuare a sorridere» ha scritto sui suoi account social Politano, osannato dai tifosi del Napoli in Val di Sole.