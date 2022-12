Politano-Lozano, il dubbio «eterno» già pronto per Milano

È stata una costante del 2022 ed è pronta a ripetersi anche nel nuovo anno: chi la spunterà a Milano tra Hirving Lozano e Matteo Politano? In una squadra pressoché delineata nei ruoli e le gerarchie, loro sono l'unico duo capace di dividersi praticamente equamente la zona di campo competente con Spalletti che ha sempre fatto la scelta migliore.

Quella di San Siro sarà una notte speciale per Matteo Politano, che dell'Inter ha vestito la maglia e da ex non vorrebbe mancare. Ma sarà una seconda parte di stagione importante anche per il messicano: il futuro di Lozano a Napoli non è così scontato e vuole mettersi in mostra per meritare il rinnovo o attirare offerte importanti, a cui il Napoli potrebbe anche non rinunciare.

I numeri fanno quasi impressione: 19 gare per entrambi, 4 gol per entrambi, 3 gol per entrambi tra campionato e Champions. Lozano ha messo insieme qualche minuto in più - 955 contro 897 - ma l'alternanA fin qui è stata perfetta e ha fatto bene al Napoli. Un motivo in più per non alternare la formula nel 2023.