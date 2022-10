Politano e l'alternanza con Lozano: «Accetto la scelta di Spalletti»

Il Napoli strapazza il Rangers Glasgow e tra i protagonisti della vittoria azzurra c’è anche Matteo Politano, titolare in Champions dopo l’assist decisivo a Roma contro i giallorossi. «Il gruppo è compatto, chiunque scende in campo cerca sempre di dare il massimo. Ci sono tantissime partite, quindi penso che questa alternanza con Lozano sia giusta» ha detto in mixed zone l’esterno azzurro.

«Abbiamo dimostrato di saper fare grandi partite, perché oggi non era facile. Adesso ci riposiamo perché poi sabato ci aspetta una gara molto difficile» ha continuato. Ora Liverpool per il primo posto: «Questo è il nostro obiettivo, sappiamo che non sarà facile. Abbiamo questo vantaggio. Adesso pensiamo a sabato e poi pensiamo alla partita di Liverpool. Il gruppo è la forza che abbiamo in questa grande squadra, perché dalla prima partita nessuno si sente titolare o riserva. È questa la nostra forza, anche se siamo un gruppo giovane. Dobbiamo continuare su questa strada».