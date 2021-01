Matteo Politano protagonista. Non solo in campo, con le reti segnate in questa prima parte di stagione a Napoli, ma anche nei numeri. Secondo l'ultimo studio del Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport), infatti, l'azzurro è tra i migliori calciatori d'Europa nel rendimento da subentrante. Ha già segnato tre gol pur partendo dalla panchina - una rete ogni 56 minuti da sostituto - così come Mbappé e l'ex Napoli Cavani. In testa alla speciale classifica c'è Seferovic del Benfica, con 5 reti segnate.

Most goals scored as a substitute in the 🔟 major European leagues? Haris #Seferovic 🇨🇭 (@SLBenfica) at the top with already 5⃣ goals 🙌 More exclusive data analysis in the @CIES_Football website ➡️ https://t.co/P0OhpxlPv7 pic.twitter.com/OTSyfT0oe8 — CIES Football Obs (@CIES_Football) January 20, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA