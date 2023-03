Politano, Napoli in nazionale: «Pensiamo al Milan ma non alla Champions»

«Serve entusiasmo», dice Matteo Politano, ieri protagonista con la nazionale italiana nella vittoria contro Malta: «È bello giocare nel club ed è bello venire in Nazionale. Napoli è una città che ti entra dentro e quando ti innamori è difficile staccarti. Adesso abbiamo il Milan, sarà difficile. Solo dopo penseremo alla Champions», ha detto l'esterno azzurro.

Una vittoria, quella italiana, che era già necessaria dopo il ko contro l'Inghilterra proprio a Napoli di giovedì. «Siamo stati bravi a sbloccarla e poi a raddoppiare, peccato perché potevamo fare più gol stasera. Nel secondo tempo abbiamo abbassato un po' troppo i ritmi, ma non giocare spesso insieme non aiuta. Il materiale c'è, bisogna lavorare per far tornare una grande Italia».