Politano, Napoli lì per lo scudetto: «Al completo una grande squadra»

«Spero di fare gol per rendere felici i tifosi». Da ex tra tanti, Matteo Politano ha un compito in più sabato sera: farsi rimpiangere dalla sua vecchia squadra. «La settimana la stiamo vivendo sempre allo stesso modo. Ci divertiamo quando possiamo e siamo seri quando c'è da lavorare. Sapevamo già il risultato del derby quando abbiamo giocato col Venezia, ma dovevamo pensare a noi stessi» ha detto l'esterno azzurro. Che guarda all'Inter e riabbraccia Koulibaly: «Contenti di riaverlo a disposizione e da vincitore ma siamo contenti che Juan Jesus e Rrahmani abbiano fatto bene».

LEGGI ANCHE Napoli, è tornato Anguissa: ci sarà contro l'Inter, manca solo Tuanzebe

Lo scudetto è un pensiero fisso. «Ci abbiamo sempre creduto, sappiamo di essere una squadra forte. Il campionato dice che siamo lì e ci giochiamo, sabato, una bella fetta del campionato» ha spiegato a Radio Kiss Kiss Politano. «Dobbiamo pensare a noi stessi, battere l'Inter creerebbe entusiasmo e una vittoria porterebbe tanto entusiasmo. La mano di Spalletti si vede anche in campo, tra infortuni e covid, è riuscito a tirare fuori il meglio da ognuno di noi. Abbiamo parlato tanto delle due sconfitte interne subite, non vogliamo più ripetere le gare con l'Empoli e lo Spezia. Nelle difficoltà abbiamo mostrato di essere un grandissimo gruppo. Al completo, possiamo tornare quelli di inizio anno».