Inter-Napoli, Politano: «Ora torniamo con i piedi per terra»

Ci teneva a fare balla figura Matteo Politano, ma il doppio ex di Inter-Napoli non è riuscito a lasciare il segno: «Soprattutto nel primo tempo ci è mancata un po' di velocità, il giro-palla era lento e quindi l'Inter si chiudeva bene. Non abbiamo mai trovato la giocata giusta. C'è tanta delusione, sapevamo di sfidare una squadra fortissima» ha detto l'azzurro.

Una sola ricetta per dimenticare in fretta la sconfitta: «Dobbiamo tornare coi piedi per terra e pedalare, da domenica dobbiamo assolutamente tornare a vincere. Avevamo provato in settimana schemi per creare superiorità numerica sulle fasce, ma il giro-palla lento non ci ha permesso di fare ciò che avevamo provato e poi l'Inter s'è difesa bene» ha detto Politano a Sky Sport.