Politano, voglia di Nazionale: «Ora punta i Mondiali in Qatar»

La delusione per l'esclusione dall'Europeo - poi vinto - non supera l'entusiasmo della nuova stagione per Matteo Politano, esterno del Napoli che tornerà in campo con l'azzurro tra pochi giorni. Politano già guarda al futuro: «Matteo è felice per la vittoria ottenuta dai suoi compagni di squadra. Adesso lavorerà nella speranza di poter esserci e dare il proprio contributo ai Mondiali in Qatar» ha assicurato il suo agente Davide Lippi a Radio Kiss Kiss.