Politano, dall'addio alla vittoria: «Ecco perché ha deciso di restare»

«Il rigore calciato ieri da Matteo Politano è l'ennesima dimostrazione di coraggio e personalità. Ha segnato in entrambi i casi nonostante fossero due palloni molto pesanti». Così parla Mario Giuffredi, agente del calciatore azzurro che è stato protagonista a suon di gol nelle ultime partite «Quando dico che non sa neanche lui quanto è forte mi riferisco a questo, perchè è tra gli esterni più completi di tutta la Serie A. Nelle ultime due partite ha dimostrato proprio di essere completo, aiutando anche Giovanni Di Lorenzo a non soffrire più del dovuto».

Il problema fisico non sembra preoccupare. «È uscito per un problema alla caviglia, oggi ci saranno ulteriori aggiornamenti con le visite che farà in Nazionale» ha spiegato a Radio Kiss Kiss. «Tra il finale dell'anno scorso e l'inizio di questo ritiro ho avuto diversi confronti costruttivi con Spalletti, perché avevamo punti di vista differenti. Io ho lavorato per il bene del calciatore e del club, alla fine i risultati si vedono perchè stiamo vedendo il miglior Politano. Nella sua testa è scattato qualcosa che gli ha consigliato di non voler più andare via».