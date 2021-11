Politano indica la strada al Napoli: «Vinciamo domenica, Inter favorita»

Da ex in campo, così come Luciano Spalletti, ci sarà domenica anche Matteo Politano, con il dente avvelenato quando si tratta di Inter. «È una partita molto importante, affrontiamo una grandissima squadra, sarà difficile e vogliamo però fare risultato per tenere lontana l'Inter il più possibile. Ho trovato uno Spalletti molto carico e motivato, la domenica si vedono i risultati che sta ottenendo».

«È a Napoli che ho fatto il salto di qualità, ma voglio migliorarmi sempre di più. È il gruppo più compatto con cui ho mai giocato, questo conta molto per i risultati» ha continuato Politano a Radio Kiss Kiss. «Siamo tutti uniti l'uno per l'altro. Ci aspettano tante battaglie tra campionato ed Europa League. Dobbiamo affrontare al meglio queste partite, ma pensiamo una per volta perché è fondamentale. Scudetto? Superiamo questo mese e poi ne riparliamo, pensiamo con calma partita per partita».