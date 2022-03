Politano, i complimenti del Napoli: mancava in azzurro dal 2019

Quattro presenze e tre gol. Il rendimento in nazionale di Matteo Politano sfiora la perfezione statistica. L'esterno del Napoli è stato inserito da Roberto Mancini nella lista extra large dei convocati italiani per la prossima sfida al Playoff Mondiale e per lui sraebbe la seconda convocazione per una occasione ufficiale con l'Italia: l'ultima era arrivata nel 2019, prima ancora di sposare la causa del Napoli, in occasione del match contro il Liechtenstein per le qualificazioni a Euro 2020.

Dopo tutta la trafila delle nazionali giovanili, l'esterno del Napoli aveva saputo raccogliere la prima convocazione nel novembre 2016 con Ventura, senza però andare in campo. L'esordio lo fa due anni più tardi nell'amichevole contro l'Arabia Saudita, la prima gara di Mancini ct. Nell'amichevole contro gli USA del 2018 arriva la prima rete azzurra, le altre due arriveranno nell'amichevole contro San Marino del maggio 2021. Anche il Napoli ha voluto fare i complimenti a Politano per la convocazione: «Bentornato in azzurro Matteo».