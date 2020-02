LEGGI ANCHE

Più dell'affare concluso trache l'ha visto indossare la maglia azzurra in questo mercato di gennaio, Matteo Politano è stato tra i personaggi più chiacchierati dell'ultimo mese in Italia per il gossip che l'ha circondato e per il nuovo flirt che lo sta accompagnando in queste settimane, un amore sbocciato poco prima della firma per il suo nuovo club.Si tratta di, 22ene pr milanese molto seguita su Instagram (il suo profilo conta più di 38.000 follower) e già nota alle cronache di spogliatoio italiano: soprannominata da qualcuno la «Wanda Nara italiana», la Sozzi porterebbe nel suo curriculum altre due relazioni illustri del mondo calcistico italiano, con Paulo Dybala . Con l’argentino la storia è stata pubblica, tanto da portare il fuoriclasse juventino a lasciare la storica fidanzata Antonella Cavalieri, mentre l'attuale centrocampista del Cagliari non ha mai confermato le fughe d’amore con la Sozzi.LEGGI ANCHE Napoli, l'Atalanta apre per Castagne: «Con l'offerta giusta, trattiamo» Un legame, quello trae laconfermato in queste ore sui social anche dallo stesso azzurro con una foto dei due, e che avrebbe fatto saltare in aria anche il matrimonio dell'attuale calciatore del Napoli . La «liason» con Ginevra, infatti, sarebbe stata scoperta già dall'ormai ex moglie di Politano Silvia Di Vincenzo, che aveva fatto seguire il marito da un investigatore. I due si erano conosciuti da adolescenti e si erano sposati solo due anni fa, prima del suo passaggio all'Inter.