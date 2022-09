Politano tra i più pericolosi in Serie A palla al piede: la speciale classifica

È tra i calciatori più offensivi della Serie A Matteo Politano, esterno azzurro che è diventato protagonista in questo avvio di stagione grazie ai gol decisivi nelle ultime due uscite tra Champions League e campionato con i gol a Rangers e Milan. Secondo l'ultimo studio di Opta, infatti, Politano è il secondo calciatore del campionato con più conclusioni (15) verso la porta avversaria dopo una corsa palla al piede. Una classifica peciale che vede l'azzurro fianco a fianco a uno specialista come Leao, davanti a Sottil e dietro solo a Deulofeu (18).

Serie A 2022-23 🇮🇹



Players to be involved in the most shots following a ball carry:



Gerard Deulofeu - 18

Matteo Politano - 15

Rafael Leão - 15

Riccardo Sottil - 11 pic.twitter.com/Zb2xO5uCW4