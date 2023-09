Politano richiama il Napoli: «Dobbiamo ritrovare il gruppo»

Un gol decisivo, che non vale i tre punti ma la rimonta riuscita. «C’è soddisfazione per il gol ma non per la partita. Volevamo la vittoria, non ci siamo riusciti. Il primo tempo è stato brutto, poi c’è stata la reazione dopo il secondo gol del Genoa. C’è ancora da lavorare, vogliamo rispondere con lo scudetto sul petto» le parole di Matteo Politano, ancora in gol in trasferta.

«Le squadre ci aspettano oggi, danno tutti il massimo ma noi dobbiamo dare di più per onorare la maglia che portiamo addosso» ha spiegato a Dazn l'esterno azzurro «Ci sono tanti leader qui, il gruppo è forte, bisogna ritrovare quella forza che avevamo. Possiamo ancora toglierci tante soddisfazioni».

Ora l'Europa: «In Champions dobbiamo fare come l’anno scorso e magari cercare di migliorare ancora».