La tattica del Napoli di trascinarsi i nodi dei rinnovi quasi agli sgoccioli della scadenze, rischia dopo i casi Zielinski (che è vicinissimo ad andare via a zero) e Osimhen (che ha firmato dopo 15 incontri e solo con l'inserimento di una clausola più bassa rispetto a quella iniziale che voleva il Napoli) di creare un altro impiccio assai pericoloso: Matteo Politano. Probabilmente tra le facce scure a cui si riferiva qualche giorno fa Walter Mazzarri c'è anche l'ex interista che ha il contratto in scadenza nell'estate del 2025 e da tempo spinge per una nuova intesa e un adeguamento dell'ingaggio. Peraltro, è uno di quelli più brillanti in questo inizio stagione. Il rinnovo è una priorità per Politano che adesso è anche attratto dall'assalto dell'Al-Shabab che offre 7 milioni per due anni. L'esterno azzurro vuole restare a Napoli, ma senza rinnovo potrebbe spingere per lasciare Napoli già in questa finestra di mercato (che anche in Arabia si chiude il 30 gennaio). Insomma, un bel groviglio di cui proprio non si sentiva la mancanza di questi tempi. Anche perché Politano è stato uno degli intoccabili per Garcia e lo è anche per Mazzarri.

De Laurentiis riflette su Pasquale Mazzocchi: spendere 4 milioni per il vice Di Lorenzo non sembra un grande affare. E la Salernitana non fa sconti sul cartellino. C'è Faraoni che il Verona libera gratis, ma se Iervolino, il patron granata, accetta l'offerta al ribasso del Napoli, l'affare si chiude. Saltati i vantaggi fiscali del decreto crescita, arriva anche la frenata per le operazioni che erano in ballo con i club di Premier. Jakub Kiwior dell'Arsenal, Eric Dier del Tottenham, Malang Sarr e Trevoh Chalobah del Chelsea. Ma un centrale non può certo non arrivare: lo sanno tutti. E senza badare a spese, anche perché ci sono riserve di bilancio di oltre 80 milioni di euro che, magari, si pensava di impiegare in estate. Ma servono per la campagna d'inverno. Con il Genoa c'è un asse che potrebbe aprirsi: Zanoli andrà lì in prestito e al Napoli piace Radu Dragusin ma nelle ultime ore il Tottenham sarebbe balzato in vantaggio (anche se il Genoa preferirebbe il Napoli agli Spurs). A quel punto, potrebbe liberare Dier. Il Napoli vuole chiudere, come sempre, solo in prestito. Piace, e non poco Giorgio Scalvini (ieri ha fatto gli accertamenti clinici e l'infortunio all'adduttore è di poco conto) e resta sempre in ballo con l'Atalanta anche il sogno della scorsa estate, Teun Koopmeiners. Nel Napoli degli scontenti difficile convincere Gaetano a restare, mentre la prestazione di Zerbin contro il Monza apre le porta alla sua permanenza in azzurro. Non è un mercato semplice.