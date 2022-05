Un anno fa la delusione è stata tanta, escluso dalla lista finale di Roberto Mancini per l'Europeo che poi l'Italia avrebbe vinto. Ma un anno più tardi Matteo Politano è in nazionale e si gode i giorni in azzurro. «Questa maglia è gioia» ha scritto sui social l'esterno azzurro, chiamato dal Ct per la sfida di giugno contro l'argentina a Wembley. Politano ha mostrato ai fan la nuova maglia azzurra che l'Italia indosserà nelle prossime partite.