Il giorno libero davanti al mare, ma per godersi un pomeriggio di tennis. All'Atp Napoli che è cominciata in queste ore in città è spuntato anche Matteo Politano, esterno della squadra azzurra che si gode qualche ora di relax lontano dal campo di calcio e vicino a quello di un altro sport. Nei prossimi giorni potrebbe fare capolino allo splendido stadio sul mare anche l'allenatore azzurro Luciano Spalletti.