Politano-Valencia, sos in Spagna: «Prima servono 70 milioni»

Come per il più famoso Barcellona, anche per il Valencia i problemi economici non sono di poco conto. Lo sa bene Gennaro Gattuso, arrivato sulla panchina spagnola da poche settimane e già costretto a fare i conti con una situazione economica deficitaria: il club valenciano ha bisogno di almeno 70 milioni di euro per evitare di chiudere in passivo l'ultimo esercizio di bilancio in rosso e compromettere anche il mercato che l'ex allenatore del Napoli spera di portare avanti.

E proprio da Napoli passa una delle trattative: c'è la volontà di puntare forte su Matteo Politano, che a Gattuso e alla Liga non direbbe no, ma al Valencia servono almeno 20 milioni complessivi per convincere De Laurentiis a cedere. Una cifra troppo alta per la situazione economica del club spagnolo al momento. La trattativa concreta non è mai partita e, se questi sono i presupposti, probabilmente mai partirà al netto dei contatti continui tra le parti nei giorni scorsi.