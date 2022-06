Politano al Valencia, c'è il summit: Gattuso incontra l'agente a Marbella

C'è la Spagna nel futuro prossimo di Matteo Politano. A patto, però, che il Valencia accontenti il Napoli: l'unica cosa che non dà ancora il via all'operazione, infatti, è l'offerta economica del club spagnolo, ancora considerata bassa da Aurelio De Laurentiis che due anni e mezzo fa aveva speso poco oltre i 20 milioni con l'Inter per assicurarsi l'esterno della nazionale, che oggi Gattuso vorrebbe portare in Liga.

Secondo quanto riportato da Superdeporte, l'ex allenatore del Napoli, da poche settimane a Valencia, ha avuto un incontro con Mario Giuffredi - agente del calciatore - a Marbella in queste ore: tutte le parti vogliono concludere l'affare ma Giuffredi ha spiegato bene al club che il Napoli non farà un passo indietro nella trattativa. Al momento il Valencia si è spinto a 15-16 milioni - 13 di parte fissa più bonus - ma il club azzurro vuole arrivare almeno a 20 nel computo totale. Il club spagnolo si ritroverà il prossimo lunedì e entro quella data vorrebbe chiudere l'operazione.