Politano e Valencia più vicini, per Gattuso è una priorità

Matteo Politano vuole Valencia, il Valencia vuole Matteo Politano. In mezzo, però, c'è il Napoli di Aurelio De Laurentiis che chiuderà le porte dell'affare fino a quando non vedrà sul piatto l'offerta che vuole: in Spagna il nome di Politano continua a girare, Gattuso ha posto il suo acquisto come priorità per il club valenciano che ieri ha cominciato la nuova stagione ufficialmente, ancora senza nuovi acquisti.

Per l'ex allenatore del Napoli, Politano è una prima scelta da valutare insieme con il nuovo club. Ma i contatti con l'agente del calciatore azzurro sono andati avanti fitti negli ultimi giorni e le parti sono convinte che alla fine potranno arrivare a un accordo. Gattuso aveva pensato anche allo svincolato Mertens, ma la concorrenza è alta e il Valencia non può permettersi economicamente le richieste del belga.