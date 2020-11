«Non prenderò mai parte alla discussione su Zielinski, non capisco quello che gli si potrebbe dire». Così Zibi Boniek risponde alle ultime critiche sul centrocampista napoletano della Polonia. «Più gol? Piotr è Piotr, non è mica Lewandowski. Ricordiamolo e apprezziamo le sue qualità. Recentemente ha anche dovuto combattere il covid, non ha giocato per un mese e con l’Ucraina l’ho visto bene. È uno dei nostri calciatori più importanti».

Il presidente della Federcalcio polacca parla anche di Milik, vero e proprio caso in Polonia. «Andare agli Europei senza giocare con il club è impossibile. Non conosco un solo calciatore professionista in grado di arrivare bene a un torneo estivo senza aver giocato in stagione. Ecco perché spero che Arek possa cominciare a giocare. Non entro nella querelle con il Napoli, ho letto tutto ciò che dice la stampa e tutto ciò che pensano i tifosi. Resta il fatto che cambiare club a gennaio resta una necessità per Milik».

Ultimo aggiornamento: 20:36

