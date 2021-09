Zielinski non ce la fa, azzurro ai box: «Out anche contro l'Inghilterra»

Una settimana di lavoro intenso con lo staff medico della nazionale non è bastata: Piotr Zielinski non scenderà in campo questa sera con la Polonia nel big match di qualificazione ai Mondiali contro l'Inghilterra. Il centrocampista polacco non ha ancora recuperato dall'infortunio che si era procurato a Napoli nella prima gara di campionato.

«Purtroppo non potremo usare Piotr Zieliński a causa di un infortunio che conoscete. Non è pronto per la partita con l'Inghilterra» queste le parole di Paulo Sousa ieri sera in conferenza. Il Ct della nazionale polacca ha smentito il possibile rientro del centrocampista napoletano in una gara probabilmente decisiva come quella contro gli inglesi.