Zielinski e Polonia, sfida alla Russia: «Non giocheremo i playoff mondiali»

Dovrebbero giocarsi il playoff Mondiale il prossimo 24 marzo, Russia e Polonia, una gara che ad oggi non sembra essere così assicurata. Il perché è legato a quanto successo in Ucraina nelle ultime ore, e ad annunciarlo è direttamente la Federcalcio polacca. Anche i calciatori - tra cui il napoletano Piotr Zielinski - hanno ricondiviso un messaggio dai social: «Noi calciatori della nazionale, insieme con la nostra Federazione, abbiamo deciso che non giocheremo il match contro la Russia a causa dell'aggressione al territorio ucraino. Non è una scelta facile, ma nella vita esistono cose più importanti del calcio. I nostri pensieri oggi vanno all'Ucraina e al nostro compagno di squadra Tomasz Kędziora che gioca a Kyiv».