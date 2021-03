Zielinski deludente con la Polonia: «Nuovo ct, c'è tanto da lavorare»

Le ottime prestazioni mostrate negli ultimi mesi con la maglia del Napoli non si sono ripetute ieri sera con quella della Polonia. Piotr Zielinski delude i polacchi, la nazionale dell'azzurro ieri sera ha evitato figuracce in Ungheria solo grazie al gol di Lewandowski nel finale di gara che è valso il 3-3.

«In campo andiamo per vincere, ma siamo in undici non è mica tutto un mio compito» ha detto Zielinski alla stampa che era presente nel post partita. «Sono soddisfatto della prestazione, ma il nuovo ct e il nuovo staff li conosciamo da poco, c'è ancora tanto su cui lavorare. Ci aspettavamo una gara dura, ma al di là di tutto abbiamo avuto un'ottima reazione trovando almeno in pareggio».