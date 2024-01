Popovic, visite mediche ok col Napoli ma il Frosinone non può tesserarlo

È stato protagonista delle cronache napoletane ieri Matija Popovic, il talento serbo classe 2006 che gli azzurri si sono assicurati superando la concorrenza di grandi club europei: da Milan e Juventus fino a Manchester City e Bayern Monaco. Dopo le visite mediche di rito a Roma organizzare con gli azzurri, però, il calciatore non ha ancora potuto firmare il contratto che lo legherà al club di Aurelio De Laurentiis per i prossimi anni.

L'operazione doveva infatti essere portata avanti in compartecipazione con il Frosinone ma, secondo quanto riportato da Sky Sport in queste ore, il club ciociaro non avrebbe a disposizione uno slot per tesserare un calciatore extracomunitario, come Popovic sarebbe. Niente prestito a Frosinone, dunque: il Napoli cercherà in queste ore un altro club di Serie A che possa accoglierlo in prestito almeno fino al termine della stagione. In piedi resta l'opzione Monza.