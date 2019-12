LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si affievolisce l'interesse delle big inglesi di Premier League su Kalidou Koulibaly . Il centrale difensivo del Napoli è seguito con molto interesse dal Manchester United già da oltre un anno, ma ora anche Chelsea,pensano a lui per rilanciarsi nella prossima stagione. A queste si aggiunge l'Everton, con l'arrivo recente diche ha avuto Kalidou in azzurro.Secondo quanto riportato dal Daily Star,avrebbe informato il Napoli di voler lasciare l'azzurro già a gennaio per poter trovare una nuova squadra. Una prospettiva di mercato che aprirebbe le porte a scenari interessanti per gli azzurri di, che vorrebbe riconfermare tutti almeno fino a giugno. In Inghilterra, però, sanno che il valore di Koulibaly è calato negli ultimi mesi: lo United potrebbe pensare di offrire intorno aiper lui, ben lontani dai 100 milioni offerti al Napoli nelle ultime sessioni estive.