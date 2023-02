A Luciano Spalletti il premio Bearzot 2023. La motivazione: «È come il suo Napoli: coniuga bel gioco a vittorie»

È Luciano Spalletti il vincitore della XII edizione del Premio Nazionale Enzo Bearzot, riconoscimento promosso dall'Unione Sportiva Acli in collaborazione con la Figc. L'annuncio è avvenuto nella sede della Federcalcio a Roma. «Riesce a coniugare bel gioco e vittorie. Virtù, queste, che lo accomunano ad Enzo Bearzot, come pure l'attitudine all'insegnamento: in campo e fuori», la motivazione con la quale la giuria ha voluto riconoscere al tecnico del Napoli, che succede a Roberto De Zerbi, il riconoscimento che gli verrà consegnato il prossimo 24 marzo a Napoli.

«Un grande tecnico, ma soprattutto un uomo di valori. Luciano Spalletti ricalca in pieno la nostra idea di sport, fatta di rispetto ed educazione», ha sottolineato il presidente dell'US Acli, Damiano Lembo. Il 24 marzo a Napoli, inoltre, sarà premiati anche Nicola Pietrangeli, assegnatario del premio speciale alla carriera.

«Convinto assertore del valore del gruppo nel raggiungimento dei risultati e allo stesso tempo tecnico capace di esaltare le qualità dei singoli, come dimostra anche questa splendida e per certi versi inaspettata stagione del suo Napoli, Luciano Spalletti da molti anni e su molte piazze calcistiche riesce a coniugare bel gioco e vittorie», si legge nella motivazione della giuria.

«Virtù, questa, che lo accomuna ad Enzo Bearzot, come pure l'attitudine all'insegnamento: in campo, dove questa capacità didattica innesca spesso prestazioni scintillanti delle sue squadre, e fuori - prosegue la motivazione - Certe sue recenti 'lezioni' a piccoli fan partenopei che avevano marinato la scuola per andare a seguire gli allenamenti del Napoli infatti sarebbero piaciute tanto al ct del mondiale '82 ed hanno esaltato sul web migliaia di tifosi, pardon, genitori, riaffermando il valore educativo dello sport anche quando è vissuto al massimo livello». Di seguito i membri della giuria del Premio: Gabriele Gravina (presidente Figc e Giuria); Piercarlo Presutti (capo redattore Ansa sport nazionale e coordinatore premio); Giancarlo Abete (presidente Lnd); Roberto Coramusi (responsabile relazioni esterne e istituzionali Figc); Goffredo De Marchis (capo ufficio stampa Sport e Salute), Danilo di Tommaso (responsabile ufficio Coni nazionale - comunicazione e rapporti con i media); Damiano Lembo (Presidente Nazionale Us Acli); Emiliano Manfredonia (presidente nazionale Acli); Matteo Marani (presidente Lega Pro); Antonio Meola (vicepresidente vicario nazionale Us Acli e segretario di giuria).