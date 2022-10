Primavera, Cagliari-Napoli, 2-1 e azzurrini penultimi sempre più giù

Il Napoli Primavera di Nicolo Frustalupi non riesce proprio a invertire il trend di questo avvio di stagione e a Cagliari incassa la quinta sconfitta in sei partite di campionato. Azzurrini sotto al 18’ con il gol di Masala, che approfitta di un doppio errore difensivo per prendersi il vantaggio; la squadra di Frustalupi non tracolla nel primo tempo grazie al lavoro di Boffelli, che sventa più di un'occasione tra i pali salvando i suoi.

La risposta che ci si attenderebbe dal Napoli nella ripresa arriva: in avvio subito palo con Iaccarino, sfortunato nell'occasione, ma il pareggio arriva dopo un paio di occasioni sciupate dal Cagliari con la rete di Gioielli, che approfitta di una dormita della difesa di casa per fare 1-1. Come già capitato, però, gli azzurrini spengono la luce dopo un gol segnato: passano tre minuti e il Cagliari va nuovamente in vantaggio con la rete di Kourfalidis che decide il 2-1 finale.