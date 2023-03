Prossime partite del Napoli: a Lecce il venerdì santo, con la Juve in posticipo il 23 aprile

Decisi gli anticipi e posticipi della Serie A nelle prossime settimane, un calendario tutto da rivedere dopo le qualificazioni delle squadre italiane nelle coppe europee. Coppe che vedono ancora protagonisti importanti: Napoli, Inter e Milan saranno tutte impegnate nei Quarti di finale di Champions League, tra Europa League e Conference l’Italia potrà invece contare ancora su Juventus, Roma e anche Fiorentina, con la sola Lazio eliminata nell’ultimo turno.

Gli azzurri di Luciano Spalletti tornano in campo il 2 aprile contro il Milan al Maradona dopo la sosta e attendono un finale di stagione da protagonisti visto il quarto di finale con il Milan in Champions League e un primo posto da difendere in campionato: Osimhen e compagni giocheranno in anticipo a Lecce quello che è il 29° turno di questo campionato, venerdì 7 aprile alle ore 19, prima dell’andata di Champions contro i rossoneri. Poi la sfida casalinga al Verona sabato 15 aprile alle 18, quindi il ritorno di Champions League al Maradona sognando la semifinale. Contro la Juventus a Torino si giocherà di domenica alle 20.45, anticipo pomeridiano al sabato per la sfida interna contro la Salernitana.

Questi gli anticipi e posticipi di Serie A:

29a giornata - Lecce-Napoli 7 aprile ore 19.00

30a giornata - Napoli-Verona 15 aprile ore 18.00

31a giornata - Juventus-Napoli 23 aprile ore 20.45

32a giornata - Napoli-Salernitana 29 aprile ore 15.00