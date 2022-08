Psg, Galtier convoca ancora Navas: «Fabian? Aspettiamo sia ufficiale»

Sta per saltare la trattativa che avrebbe potuto portare Keylor Navas a Napoli dal Psg. A confermarlo anche Christophe Galtier, allenatore dei parigini: «Parliamo molto spesso insieme con Keylor, è un portiere del Psg e domani sarà convocato» ha detto in conferenza.

In attesa, però, resta Fabian Ruiz, pronto a firmare con i parigini: «L’abbiamo individuato da molto tempo, ne stiamo parlando. Nulla è ancora ufficiale. Abbiamo già visto affari che sembravano fatti e che alla fine non sono state conclusi. Leandro Paredes non farà parte del gruppo. Ha raggiunto l'accordo con la Juventus. La sua testa è altrove. Ho deciso di non convocarlo»