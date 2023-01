Il Psg perde in Francia, il Napoli resta l'unica squadra imbattuta in Europa

A resistere era rimasto solo il Paris Saint Germain, ma la frittata è stata fatta: contro il Lens, nella prima uscita del 2023, dopo 16 gare senza lasciar punti, i parigini sono stati sconfitti in campionato, un ko che fa male non tanto alla classifiche ma alle statistiche: il Psg, infatti, deteneva ancora l'imbattibilità stagionale in Ligue 1, una imbattibilità ora conservata solo in Italia.

In attesa di tornare in campo in campionato contro l'Inter il prossimo 4 gennaio, il Napoli di Luciano Spalletti resta così l'unica squadra ancora imbattuta delle principali leghe europee al momento. Ma anche allargando il campo agli altri campionati, la prima sconfitta stagionale del Benfica arrivata poco prima della sosta di campionato, certifica il record di Osimhen e compagni, che vogliono ora provare a restare imbattuti anche a Milano contro i nerazzurri.