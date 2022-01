Puig messo in vendita dal Barcellona: c'è anche il Napoli alla finestra?

Riqui Puig è in vendita? Se così fosse, il Barcellona non impiegherebbe troppo tempo a trovare eventuali club interessati. C'è la fila per il 22enne calciatore blaugrana che sembra essere stato messo in lista cessioni anche da Xavi: sì, perhé nelle ultime gestioni Puig non ha mai trovato continuità e fiducia, finito nelle retrovie sia con Koeman e poi, appunto, con l'ex centrocampista blaugrana arrivato sulla panchina sul finire del 2021.

Secondo quanto riportato da Sport in Spagna, ci sarebbe anche il Napoli alla finestra: così come Roma, Milan e Juventus, anche gli azzurri potrebbero essere interessati a Puig, canterano messo alla porta mentre il Barcellona - tra l'altro prossimo avversario degli azzurri di Spalletti in Europa League - dei giovanissimi esplode grazie alla gestione Xavi. Ci sono anche piste interne - il Getafe l'ha chiesto al Barça in prestito già in questo gennaio - così come club fi Premier pronti a investire su una promessa non ancora mantenuta.