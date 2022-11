Zielinski in Qatar come in guerra: l'aereo della Polonia scortato dai caccia

È diventata immediatamente virale l'immagine dell'aereo della nazionale polacca in volo verso il Qatar. La squadra del napoletano Piotr Zielinski, dopo l'ultima amichevole con il Cile giocata proprio in territorio polacco, è partita ieri alla volta della Coppa del Mondo in Qatar. Ma durante il volo, l'aereo che trasportava Lewandowski e compagni è stato accompagnato oltre il confine polacco da diversi aerei caccia militari: «Siamo stati scortati al confine meridionale della Polonia da aerei F16. Grazie e saluti ai piloti!» il messaggio della federcalcio polacca. Il motivo sarebbe il conflitto bellico che vede coinvolte Russia e Ucraina ormai da diversi mesi, una guerra che ha toccato anche il territorio polacco in diversi episodi.

Do południowej granicy Polski eskortowały nas samoloty F16! ✈️ Dziękujemy i pozdrawiamy panów pilotów! 🇵🇱 pic.twitter.com/7WLuM1QrhZ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 17, 2022