Ai Mondiali subito due incroci tra gli azzurri di Spalletti: martedì c'è Messico-Polonia con la sfida a distanza tra Lozano e Zielinki, giovedì è in programma Uruguay-Corea del Sud che vedrà uno di fronte all'altro Olivera e Kim. L'altro protagonista del Napoli in Qatar sarà Anguissa che farà l'esordio con il Camerun giovedì nel match contro la Svizzera.

Messico e Polonia sono inserite nel girone con l'Argentina, che è la favorita per il passaggio agli ottavi di finale, e con gli Emirati Arabi, l'avversario invece più abbordabile: Lozano e Zielinki sulla carta, quindi, dovrebbero giocarsi il secondo posto del raggruppamento e già il faccia a faccia di martedì (ore 17) potrebbe essere molto indicativo sulla squadra che potrà andare avanti ai Mondiali. E il Chucky e Piotr sono due dei grandi trascinatori di Messico e Polonia: Lozano è uno dei più esperti della sua nazionale con 60 presenze e 16 gol e ha partecipato ai Mondiali in Russia 2018 (uscì agli ottavi di finale contro il Brasile), Zielinski è uno dei più rappresentativi della Polonia con 74 presenze e 9 gol e anche lui ha preso parte all'ultimo campionato del Mondo (eliminato nella prima fase a gironi).

Nazionale sempre ostica ai Mondiali è l'Uruguay che nel 2014 eliminò l'Italia in Brasile e sulla carta è la favorita insieme al Portogallo di Cristiano Ronaldo al passaggio del turno: Olivera quest'anno si è guadagnato la convocazione ai Mondiali giocando in maniera stabile dopo l'esordio nel match di qualificazioni vinto 1-0 in trasferta contro il Paraguay e cercherà di lasciare il segno. Molto attesa la prima partita giovedì contro la Corea del Sud del suo compagno di squadra Kim: la nazionale asiatica proverà a rappresentare la sorpresa del raggruppamento e il difensore del Napoli, al primo Mondiale, è uno dei pilastri della squadra (44 presenze e 3 gol). L'altra squadra del gruppo è il Ghana, altra nazionale che potrebbe essere una sorpresa: per i due difensori azzurri si prevede quindi un girone equilibrato e molto importante sarà già la prima sfida incrociata.

Compito difficile per il Camerun di Anguissa che dopo la Svizzera dovrà affrontare il Brasile, una delle grandi favorite alla vittoria finale e la Serbia che può essere una delle sorprese dopo il girone di qualificazione per i Mondiali chiuso in testa davanti al Portogallo con 20 punti e senza sconfitte. Tre grandi confronti alle porte per il centrocampista del Napoli che è stato uno dei trascinatori della squadra di Spalletti sia in campionato che in Champions League ed è uno dei punti fermi del Camerun (42 presenze e 5 gol). Il centrocampista del Napoli, al primo Mondiale, in Qatar sarà una delle stelle della sua nazionale.