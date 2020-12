«È stato un anno complicato per tutti questo 2020. Quando vanno via giocatori come Maradona e Rossi vanno via anche delle emozioni forti per tutti noi». Fabio Quagliarella è pronto a imbarcare la sua Sampdoria verso Napoli e verso una partita che non sarà come le altre. «È una grande fortuna per noi essere i primi avversari al Maradona e io sono ancora più fortunato da napoletano e da capitano della Sampdoria. È qualcosa di unico che resterà nella storia. È uno stimolo in più per fare bene e fare punti, per me non è una gara come le altre».

LEGGI ANCHE Napoli, il giallo dei tamponi: Hysaj e Rrahmani ora sono negativi

Un mito, l'argentino, anche per il capitano della Samp. «Diego è stato tutto per noi napoletani. Ci ha reso orgogliosi in Italia e nel mondo: non solo avevo il suo poster in camera, mio padre aveva l’abbonamento e registrava tutte le sue partite, me le faceva rivedere trasmettendomi la malattia per l’azzurro. Maradona era una parte della nostra famiglia» ha concluso Quagliarella ai microfoni di Sky Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA