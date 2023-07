Olivera si allena con un preparatore al Comunale di Qualiano

Mathias Olivera, in attesa dell'avvio della preparazione, si allena da giorni a Qualiano, nell'impianto comunale.

L'esterno del Napoli è accompagnato dal noto preparatore, ed esperto di escursionismo, Mimmo Licciardiello, in passato calciatore dilettanti.

Il portoghese risiede non distante dalla struttura di Qualiano e ne approfitta, ogni mattina, per curare la preparazione. "Si continua a sudare in vista della prossima stagione - scrive il suo preparatore - Mente, gambe, cuore. Mathias Oliveira è un grande professionista. C'è uno scudetto da difendere, c'è una fede da salvaguardare".