Quando il Napoli vincerà matematicamente lo scudetto? Riflettori sulla Lazio sabato 6 maggio

La Lega Serie A ha deciso anticipi e posticipi del campionato italiano fino al prossimo 7 maggio, quando il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo contro la Fiorentina al Maradona. Ma quando gli azzurri vinceranno matematicamente lo scudetto? La squadra proverà a mantenere il vantaggio di 14 punti accumulato fin qui sulla Lazio e 16 sulla Juventus - prossima avversaria domenica a Torino -, un gap che potrebbe illuminare i riflettori proprio sui biancocelesti.

Se la squadra azzurra e quella di Maurizio sarri, infatti, dovessero vincere tutte le partite fino a quel weekend, l'attenzione si sposterà su Milan-Lazio del 6 maggio prossimo: se i biancocelesti non dovessero vincere in casa dei rossoneri, infatti, Osimhen e compagni potrebbero già festeggiare di sabato, prima ancora di scendere in campo contro la Fiorentina di Italiano. E far partire la grande festa che la città aspetta già da diversi mesi.

Ma quale sarà il calendario di azzurri e biancocelesti fino a quel weekend? Il Napoli incrocerà la Juventus a Torino domenica sera in posticipo, poi riceverà in casa la Salernitana e sarà impegnato nel turno infrasettimanale a Udine contro i bianconeri. Per la Lazio, sfida al Torino di Juric domani, poi la trasferta in casa dell'Inter - fresca semifinalista di Champions League -, quindi la partita contro il Sassuolo in casa prima di un nuovo viaggio verso San Siro contro Pioli. In quel caso la squadra di Spalletti entrerebbe nel gotha di club che hanno vinto il campionato con cinque turni d'anticipo.