In questo scaricabarile che è il calcio italiano, spunta la lettera dei medici sportivi (c'è anche quello del Napoli, Raffaele Canonico) che sollevano delle perplessità sul protocollo della Figc. È vero che la Federcalcio, prontamente, s'affretta a precisare che «non è un altolà ma solo la richiesta di chiarimenti» ma è altrettanto vero che la preoccupazione principale, ovvero le eventuali conseguenze legali in caso salti fuori durante gli allenamenti un giocatore positivo, è ancora senza risposta. I medici non vogliono essere al centro di contenziosi legali o di richieste di risarcimento danni. Il Napoli, nella riunione interna di lunedì scorso in cui aveva previsto l'inizio dei tamponi per mercoledì 22 (prelievi slittati dopo la frenata nel supervertice con il ministro Spadafora), si era già interrogato sulla questione. E tra le ipotesi ventilate c'era quella di una liberatoria da far firmare ai calciatori prima dell'inizio del raduni. Liberatoria che tutti fanno fatica a credere che i tesserati procederanno a sottoscrivere.Sono stati i medici sportivi di 17 club su 20 della serie A che hanno inviato la lettera alla commissione tecnico-scientifica della Figc guidata dal professor Paolo Zeppilli e di cui fa parte anche Walter Ricciardi. Le società che hanno scritto sono Atalanta, Bologna, Cagliari, Brescia, Fiorentina, Inter, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese e Verona. Mancano Juventus, Lazio e Genoa. Sono tantissime le richieste di chiarimenti e di contestazioni al protocollo da parte dei 17 club.. E non solo quello azzurro. E quindi, ecco che è la situazione è ancora in corso di definizione. Fra i temi sollevati c'è anche quello della disponibilità e della validazione di tamponi e test sierologici, in particolare nelle strutture private (che il Napoli aveva individuato). E ancora come comportarsi se ci fosse un positivo a Covid 19. I quesiti sollevati sono tanti: c'è chi chiede se la partita dovrà essere rinviata nel caso di calciatore contagiato, c'è chi dice cosa fare se nello staff ci sono over 65, chi teme che un positivo possa divenire «paziente zero» in un ritiro chiuso. Insomma, di tutto di più. Questi i dubbi sulla ripartenza, in attesa della risposta del governo, che potrebbe arrivare domani. Ma magari stasera, il ministro Spadafora ospite a «Che tempo che fa su Raidue potrebbe anticipare la risposta.Per la Figc il documento non è un ostacolo alla ripresa. E si affrettano a chiarirlo anche i medici stessi, per evitare fraintendimenti. «I medici, con spirito propositivo, hanno elaborato e proposto delle osservazioni al fine di coniugare sicurezza ed applicabilità, inviandole all'attenzione della Commissione e della Lega Calcio Serie A attraverso l'allora coordinatore dottor Tavana». E aggiungono: «I medici ci tengono ora a chiarire che tali documenti sono finalizzati esclusivamente alla tutela della salute dei tesserati e sperano che vengano unicamente utilizzati a tale scopo». In pratica, va bene finire il campionato in sicurezza. Dunque, in sostanza, per i medici la data del 4 maggio non è quella giusta per la ripresa. Ci vuole altro tempo. Anche per la Figc «gran parte delle segnalazioni pervenute la scorsa settimana alla Commissione medico scientifica della Federcalcio da 17 medici dei club di Serie A riguardanti il protocollo per la ripresa degli allenamenti sono state già recepite dal gruppo di lavoro presieduto dal professor Paolo Zeppilli». Recepite tutte, ma ancora senza risposte.