«La data che ho sempre indicato, quella del 4 maggio, è da confermare quando avremo la certezza che sarà possibile. Ma è una data che spero di poter mantenere, ma rigorosamente ed esclusivamente per allenamenti a porte chiuse»., ministro dello Sport, non fa che confermare i dubbi di queste ore sulla ripartenza del calcio italiano. La curva dei contagi non è ancora piatta e quindi bisogna attendere. Tra mille tensioni. Ma quello che appare evidente è che il destino della serie A è legato a doppio-triplo filo a quello degli altri campionati europei. E le date sono ballerine. La Lega sogna di riprendere con le due semifinali di Coppa Italia il 27 maggio, la Uefa ipotizza una final eight di Champions ad agosto. Un periodo da passare in ritiro per i club? Qualcosa non quadra nel calendario. Ed è per questo che appare decisiva la prossima settimana:, per valutare gli sviluppi su campionati, Champions ed Europa League. Non si può, infatti, pensare a un campionato che termini prima del 30 giugno e altri che finiscano a settembre. Senza dimenticare un'altra opzione: quella di riprendere la stagione a settembre e far partire quella nuova a gennaio del 2021. In pratica, seguirebbe il corso dell'anno solare, con due varianti possibili: sospenderla a metà per consentire la disputa di Euro 2020, oppure arrivare all'autunno e spostare l'Europeo a novembre-dicembre. Ma è evidente che la scelta deve essere fatta da tutti i campionati europei al momento sospesi. Anche perché di mezzo ci sono le finestre di mercato e i contratti in scadenza.Non ci sono né chiusura ma neppure segnali di fiducia da parte del ministro Spadafora. «Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e capire come, se e quando potremo riaprire le competizioni sportive di ogni livello». Molte società stanno già programmando la ripresa degli allenamenti per inizio maggio, con la speranza di tornare in campo per fine mese ma è non è così scontato: «Il Comitato tecnico scientifico non si è ancora espresso su questo», spiega il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, a margine del bollettino sulla diffusione del coronavirus in Italia. Dunque, anche se il Napoli e gli altri club di serie A scaldano i motori, non è detto che scatti il semaforo verde. Né può essere preso ad esempio la Germania: i 36 club professionistici hanno già ripreso gli allenamenti e il piano (la Bundesliga vuole ripartire il 9 maggio) prevede tamponi ogni 3-4 giorni. E - ed è questa una significativa indicazione - solo coloro che risultano positivi dovrebbero essere idealmente in quarantena, ma non l'intera squadra che potrebbe continuare a giocare.: 780 Sky e 193 Dazn. La quinta rata è stata versata regolarmente lo scorso primo marzo, L'ultima dovrà essere versata entro il Primo maggio. Ed è evidente che Sky sta provando a ottenere uno sconto. Per questo alla Lega non sono piaciute le frasi del presidente Malagò in una intervista al Corriere dello Sport-Stadio. «Io avrei chiesto alle tv quanto sono disposte a rinunciare, il 5, il 10 o il 15 per cento?». Frase, questa, che ha mandato su tutte le furie Dal Pino e De Siervo che sostengono che non sono possibili sconti. Da qui la replica. «La Lega Serie A manifesta stupore per la leggerezza e l'ingerenza del presidente del Coni Giovanni Malagò nel descrivere i rapporti tra la stessa Lega e i licenziatari dei diritti televisivi. La Lega Serie A è in costante contatto con i broadcaster titolari dei diritti tv. Tali rapporti sono peraltro regolati da chiare previsioni contrattuali».